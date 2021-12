Jovem é assassinado enquanto namorava em cemitério na Bahia

Um jovem foi assassinado dentro de um cemitério na cidade de Medeiros Neto (a 857 quilômetros de Salvador), na noite desta terça-feira, 6, por volta das 19h.

Segundo a 44ª Companhia Independente da Polícia Militar de Medeiros Neto (CIPM), Danilo Barbosa de Jesus, 18 anos, estava acompanhado da namorada quando foi surpreendido por um homem mascarado usando uma capa preta, que atirou contra o homem.

Após o crime, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar os primeiros atendimentos à vítima, mas, ao chegar no Cemitério Alto da Colina, o rapaz já estava sem vida. Danilo foi atingido por três tiros: no tórax, na cabeça e no maxilar.

De acordo com a namorada do jovem, ele era envolvido com o tráfico de drogas da cidade e teria recebido ameaças recentemente. Danilo também tinha passagem pela polícia por ter roubado uma motocicleta.

Depois do homicídio, a polícia fez rondas pela região com a intenção de encontrar o suspeito, mas ninguém foi preso. Até o momento não se sabe a autoria nem a motivação do crime. A polícia investiga o caso.

adblock ativo