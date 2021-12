Jovem é assassinado em Feira de Santana

O jovem Matheus Lima de Oliveira, de 21 anos, foi assassinado, nesta terça-feira, 30, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

A vítima foi atingida com um tiro no rosto quando estava no bairro Mangabeira. Ele chegou a ser socorrido para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em seguida transferido para o Hospital Geral Cléristón Andrade (HGCA), mas não resistiu, segundo informações do site Acorda Cidade.

Não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. O caso é investigado pela polícia

