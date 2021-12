Jovem é assassinado dentro de casa em Santa Cruz Cabrália

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira, 18, em uma casa localizada no bairro Quinto Centenário, em Santa Cruz Cabrália, a 587 km de Salvador.

O jovem identificado como Manoel de Souza Bourguignon teve a morte confirmada logo após a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. O autor do crime fugiu e ainda não foi identificado, segundo informações do site Radar 64.

O corpo passará por necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

