Jovem é assassinado dentro de casa em Feira de Santana

Um jovem, identificado como Mateus de Jesus da Silva, de 21 anos, foi assassinado dentro de sua residência na manhã desta quinta-feira, 20. O crime teria ocorrido por volta das 11h20, na Rua da Penha, no bairro Jardim Acácia, em Feira de Santana.

Segundo informações da Polícia Civil, o rapaz teve sua casa invadida pelos assassinos que já chegaram efetuando os disparos. Mateus não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com o site Bom Dia Feira, Policiais plantonistas da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) compareceram ao local do crime, onde realizaram o levantamento cadavérico e iniciaram as primeiras investigações.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será feita a necropsia.

