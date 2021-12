Jovem é assassinado a tiros no município de São Gonçalo dos Campos

Gean Ferreira das Virgens, de 23 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde desta quarta-feira, 28, no município de São Gonçalo dos Campos (distante a 108 km de Salvador), no centro-norte do estado. O crime ocorreu na rua Artur Magalhães, centro da cidade, próximo a um colégio.

De acordo com o site Acorda Cidade, até o momento, a Polícia Civil desconhece a motivação do assassinato. O titular da delegacia local, José Luiz Lapa, efetuou o levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), para onde o corpo foi encaminhado.

