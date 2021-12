Jovem é assassinada a pauladas com filho no colo em Teixeira de Freitas

Uma jovem de 21 anos foi assassinada a pauladas pelo ex-companheiro, enquanto caminhava com o filho pequeno no colo nas proximidades de uma distribuidora de bebidas no bairro Monte Castelo, em Teixeira de Freitas (a 812 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Bahia Extremo Sul, Marília Gomes Souza foi morta neste domingo, 1º, após discutir com Emanuel Ferreira dos Santos, de 34 anos, que não aceitava o fim do relacionamento.

A vítima teria levado uma paulada na cabeça e caiu com o filho ainda no colo. Com ela no chão, Emanuel desferiu seis facadas em Marília, que morreu na hora. Em seguida, o suspeito pegou a criança, que também foi atingida e sentou-se ao lado do corpo para aguardar a chegada da polícia.

Ele foi preso em flagrante e deve responder por homicídio.

Emanuel não aceitava o fim do relacionamento

