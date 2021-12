Jovem é arrastada por correnteza de rio e morre afogada em Porto Seguro

Amanda Davilim Flores Santos, de 14 anos, morreu afogada na tarde do último domingo, 27, após ser arrastada pela correnteza do Rio Buranhém, na Agrovila, zona rural de Porto Seguro.

De acordo com o portal RADAR 64, a jovem estava tomando banho no rio com um grupo de amigos, quando, segundo testemunhas, ela e outra jovem foram arrastadas pela correnteza. A amiga foi socorrida pelas pessoas que estavam no local mas a vítima ficou debaixo da água por quase 30min presa a galhos de árvore.

A vítima chegou a ser socorrida por equipes da Samu mas não resistiu.

As testemunhas serão intimadas a depor e será instaurado um inquérito para apurar o caso.

