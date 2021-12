Jovem é apreendido com rifles de uso restrito no interior da Bahia

Francisco Ribeiro da Silva Neto, 22 anos, foi preso no último domingo, 11, com armas de uso restrito da polícia e munições, no município de Chorrochó, região de Paulo Afonso (distante 507 km de Salvador). O armamento foi apreendido durante ações de patrulhamento na zona rural da cidade.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma parte do armamento foi encontrada no veículo que Francisco dirigia e o restante em sua residência. Com o suspeito foram apreendidos dois rifles, um calibre 44 e outro 22, uma espingarda e uma garruncha, além de um carregador para armas e munições.

O jovem foi autuado por porte ilegal de arma de uso restrito, e apresentado na Delegacia Territorial de Paulo Afonso.

adblock ativo