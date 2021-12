Jovem é alvo de atirador em um bar em Vitória da Conquista

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros em um bar no bairro Espirito Santo, em Vitória da Conquista na noite deste domingo, 27. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a 77ª Companhia Independente de Polícia Militar, os disparos foram feitos por um homem que estava em uma motocicleta em companhia de um comparsa, e fugiram do local logo em seguida. Os suspeitos ainda não foram identificados, segundo informações do Blog do Anderson.

As investigações para descobrir a autoria e motivação do crime serão conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior. O corpo foi levado ao Necrotério do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo