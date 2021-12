Jovem é agredida durante show da banda O Poeta em Pojuca

Uma jovem foi agredida na madrugada desta segunda-feira, 28, durante a apresentação da banda O Poeta no município de Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O ataque ocorreu após ela ter sido convidada para dançar com o grupo.

Segundo informações do Voz da Bahia, a jovem dançava no palco quando um homem invadiu e chutou o seu rosto. Um vídeo circula nas redes sociais e mostra o momento que ela é agredida (confira a baixo).

Após o ataque, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos seguranças do evento. Não há informações sobre a identidade do agressor.

Por meio de suas redes sociais, a banda O Poeta se posicionou sobre o caso. “Se você é machista, covarde, preconceituoso e não aceita ver uma mulher dançando em um palco, não me siga no Instagram ou em nenhuma rede social , não seja frequentador dos shows do Poeta! Melhor ainda, nem saia de casa, a sociedade e as mulheres não merecem conviver com pessoas assim”, escreveu.

