Jovem e adolescente são assassinados em Feira de Santana

Um jovem e uma adolescente foram mortos neste domingo, 1º, próximo ao Colégio da Polícia Militar, no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

O homem, de prenome Emerson, foi baleado com três tiros, quando estava na rua Maria Alves Brasil. Segundo a polícia, Jaiane Miranda Lima da Silva, 16 anos, que estava com o jovem, tentou fugir, mas também foi atingida por tiros quando estava na rua Heloísa Magalhães, conforme infomado pelo site Acorda Cidade.

No momento dos crimes, o suspeito vestia camisa vermelha e calça jeans. Após atirar, ele fugiu em direção à passarela Conceição Lobo, no bairro Cidade Nova. Ainda não há informações sobre o nome do autor nem a motivação do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.

