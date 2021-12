Jovem desaparecido é encontrado morto em Teixeira de Freitas

Um homem foi achado morto na manhã desta segunda-feira, 1º, na saída da cidade de Teixeira de Freitas (a 693 km de Salvador). Trata-se de Geovane Passos Trindade, 25 anos. O auxiliar de enfermagem que trabalhava no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF) estava desaparecido desde domingo, 30.

De acordo com o site Teixeira News, Geovane saiu da casa dos seus familiares numa Honda Bros, de cor preta, e não foi mais visto.

Perto do corpo, os peritos do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT) recolheram pedaços de madeira que devem ter sido usados no crime. O jovem foi atingido na cabeça. A Polícia Civil instaurou inquérito policial para investigar a morte.

