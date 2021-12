Jovem desaparecido é encontrado morto e amordaçado em Barra da Estiva

O corpo de Ismael Souza Caires, conhecido como "Carreirinha", de 26 anos, foi encontrado nesta terça-feira, 31, no cafezal da fazenda Boa Vista, zona rural de Barra da Estiva (a 484 quilômetros de Salvador). A vítima estava com uma mordaça na boca e com ferimentos por todo o corpo. Ismael estava desaparecido desde o último domingo, 29.

Segundo informações do Blog Informe Barra, o jovem havia sido detido por porte ilegal de arma de fogo no incio do mês e chegou a confessar ter praticado roubos na cidade. A polícia investiga se o caso teria ligação com uma possível queima de arquivo, já que durante sua prisão ocorreram algumas delações.

