Jovem desaparecida é encontrada por cães da PM em Boipeba

Uma jovem de 20 anos que havia desaparecido na Ilha de Boipeba, região do Baixo Sul da Bahia, foi encontrada na tarde desta sexta-feira, 30. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a mulher estava desaparecida desde segunda e foi localizada sentada em uma área de mata fechada.

Para realizar a ação, as equipes da Polícia Militar (PM) utilizaram as cadelas Kyra e Surah que farejaram roupas da jovem e adentraram na mata no intuito de ajudar nas buscas. A procura foi iniciada em uma área de manguezal, onde foi possível visualizar pegadas humanas.

Ainda segundo a SSP, as informações eram de que a mulher possuía problemas psicológicos e, na última segunda-feira, 26, colocou alguns pertences em uma mochila e fugiu de casa, em um distrito da região.

Os militares realizaram o acolhimento e acionaram equipes médicas.

