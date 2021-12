Jovem desaparecida desde abril é encontrada morta no quintal de casa

Moane Oliveira Santana, 22 anos, que estava desaparecida desde abril, foi encontrada morta e enterrada no quintal da casa onde morava, no município de Ruy Barbosa, (distante a 320 km de Salvador), na manhã desta sexta-feira, 4. O companheiro da vítima, identificado como Madson Santos Lima, 36 anos, é apontado como o principal suspeito do crime.

De acordo com a delegada Cláudia Batista, titular da Delegacia Territorial (DT) de Ruy Barbosa, após a denúncia da família, a polícia começou a investigar o sumiço da jovem e decidiu realizar buscas na casa onde o casal morava.

Ao chegar no local, a equipe foi até o fundo da residência, onde familiares informaram que o suspeito havia reformado recentemente a área para controlar um suposto vazamento de água, e encontraram o corpo da vítima enterrado em uma cova rasa.

"Os policiais observaram que uma região do quintal estava muito úmida, o que acontece geralmente quando um local é cavado para facilitar a obra. Escavando o trecho, os policiais encontraram a vítima enterrada", explicou Cláudia Batista.

Ainda segundo a delegada, a família de Moane só procurou a polícia no último dia 27, após meses sem ela entrar em contato. Considerado como foragido, Madson está sendo procurado pela polícia, uma vez que há um pedido de prisão contra ele.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT/Itaberaba) para a realização de perícias. Moane deixa três filhos, frutos da união com o suspeito que durou 2 anos. Uma das crianças tem apenas 10 meses de nascido.

