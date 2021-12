Jovem de Teofilândia desaparece durante viagem ao Pará

O auxiliar de sondagem Daniel Muniz Lima, 21 anos, saiu de Teofilândia (a 270 km de Salvador), dia 26 de abril, com destino ao estado do Pará, onde trabalha na empresa Lyne. No entanto, até sexta-feira, 1º, não havia chegado ao destino.

O último contato que a família teve com Daniel foi dia 28 de abril, quando ele estava em Barreiras. Na cidade, a polícia registrou o caso e investiga o desaparecimento do jovem.

"De Barreiras, ele ligou e disse que estava na rodoviária para seguir viagem. Sem mais notícias dele, toda família está muito aflita", disse a prima Fernanda Vitório.

Informações sobre o paradeiro de Daniel podem ser passadas para os telefones (75) 9134-7516 e 9700-8621.

