Jovem de Feira de Santana recebe ajuda para estudar nos EUA

Após ser aprovada em nove universidades norte-americanas, a estudante de Feira de Santana Geórgia Gabriela Sampaio, de 19 anos, está sensibilizando pessoas dispostas a contribuir com a realização de seu sonho.

Geórgia embarca na tarde desta terça-feira, 14, para os Estados Unidos, onde visitará as instituições para escolher em qual irá estudar. Entre as opções, estão a Yale University, Stanford University, Minerva, Columbia University, Duke University, Northeastern University, Middlebury College, Dartmouth College e Barnard College.

A jovem não possuía condições de comprar a passagem aérea, mas recebeu a ligação de um representante do banco Sicoob (do tipo cooperativa), confirmando a doação. Ela fica nos EUA até 29 de abril.

Segundo a mãe da jovem, Sidney Araújo Sampaio, ela também recebeu a doação de R$ 900 de uma autoescola local e aguarda a resposta da Câmara dos Vereadores de Feira após realizar um pronunciamento solicitando apoio.

Agora, foi a vez do comerciante espanhol Lino Fragueiro Pino, que mora nos Brasil há muitos anos, e reside em Salvador, oferecer seu apoio. Ele irá depositar, durante os próximos cinco anos, o valor mensal de R$ 100 para ajudar nos gastos durante os estudos, com direito à correção anual da inflação.

"Sou imigrante e vim para cá com 17 anos, não tinha pais nem trabalho, e não pude realizar meu sonho de estudar. Por isso me achei na obrigação de ajudá-la, junto com outras pessoas que também querem contribuir, para que isso não fique no meio do caminho", revelou ele.

Emoção

A notícia de mais uma ação de solidariedade emocionou a mãe de Geórgia. "É um sentimento de gratidão. Agradeço a ele de todo o meu coração. O apoio que faltou das autoridades e do poder público do Brasil foi compensado com a ajuda destas pessoas. Geórgia é um marco da história do nosso país, que nunca teve alguém aprovado em nove universidades dos Estados Unidos", ressaltou ela.

Sidney explica que a filha vai viajar sozinha, como da última vez em que apresentou um projeto em Harvard. Apesar de permanecer em Feira, a torcida para a filha continua forte.

"Foi com muito esforço que ela chegou até aqui, é autodidata no inglês e continuará avançando. Mas, para isso, nós ainda precisaremos de apoio".

Quem quiser contribuir pode depositar as doações em nome de Sidney Araújo da Silva, na seguinte conta:

Banco Bradesco

Ag. 3026-0

CC: 0047405-3

adblock ativo