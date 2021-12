Jovem de Brasília desaparece em viagem para Ituberá (BA)

O apelo da mãe de um jovem que desapareceu há seis dias durante uma viagem de Brasília a caminho do município de Ituberá (a 320 km de Salvador), no baixo sul do Estado, onde passaria a virada do ano numa festa na Praia de Pratigi, conseguiu milhares de compartilhamentos em apenas um dia nas redes sociais.

No relato, a mãe do jovem Wesley Sampaio, de 23 anos, conta que o filho saiu de Brasília, no Distrito Federal, no último dia 29 de dezembro, junto com mais dois amigos, de carro, em direção a cidade baiana.

"Num certo ponto da viagem ele se separou dos amigos e seguiu a viagem de ônibus. Assim ele me disse quando me ligou pela última vez. Depois disso, não tive mais notícias. Ligo para o celular, mas só dá fora de área", contou a mãe do jovem, sem se identificar.

Comovidos com o apelo da mãe de Wesley Sampaio, as pessoas começaram a compartilhar a foto e o relato do desaparecimento dele nas redes sociais. Ainda conforme a mãe dele conta em sua página pessoal, Wesley pretendia se divertir na festa chamada 'Universo Paralelo', na Praia de Pratigi, além de conhecer a cidade de Ituberá.

"Estou desesperada sem saber o que aconteceu com ele. Gostaria de fazer uma corrente através deste meio de comunicação para quem o tenha visto ou se conhece alguém de Ituberá que o tenha visto: dê a chance dele entrar em contato com a família aqui em Brasília", pediu a mãe de Wesley.

Ainda de acordo com o relato da mãe do jovem, ela teria recebido um telefonema de uma pessoa sem se identificar e de um celular desconhecido, informando que o filho está desesperado em Itiberá e que ele foi assaltado.

"Disseram que ele não tem nada, que levaram as roupas, o celular. Não sou uma pessoa de posses, sempre trabalhei para sustentar ele e os outros irmãos. Preciso encontrá-lo com urgência", pediu a mãe de Wesley Sampaio no Facebook.

