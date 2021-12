Jovem de 26 anos é morto na frente do pai em Santa Cruz Cabrália

Um idoso de 92 anos presenciou a morte do filho, Izaque de Almeida Gonçalves, 26 anos, neste domingo, 10, por volta das 23h, no bairro Santo Antônio, localizado no município de Santa Cruz Cabrália.

O grupo suspeito de assassinar o jovem, arrombou a casa em que pai e filho estavam, efetuando dezenas de tiros contra Izaque. O aposentado, segundo o portal 'Radar 64', disse possuir problemas de visão, e que ouviu apenas gritos e o barulho dos disparos.

Izaque recebia ameaças de morte devido a sua participação em atividades ilícitas, segundo informações policiais. O pai do jovem chegou alertar sobre a companhia de pessoas ligadas ao crime da região.

Ao lado do corpo, a polícia encontrou cápsulas de uma pistola. O caso será investigado pela Delegacia Territorial e foi informado que Izaque não possuía mandado de prisão em aberto.

