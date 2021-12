Jovem de 24 anos é esfaqueado em bar de Teixeira de Freitas

Um jovem de 24 anos, identificado como Edgard Bremer da Silva, foi vítima de um homicídio tentado na noite de sábado, 21, no município de Teixeira de Freitas, a 688 km da capital baiana. De acordo com informações do site Teixeira Hoje, a vítima bebia no interior de um bar, no bairro Ulisses Guimarães, quando foi surpreendido por um homem, que se aproximou e desferiu um golpe de faca na região do abdômen.

Segundo testemunhas, Edgard ainda caminhou por alguns metros após ser esfaqueado, mas acabou caindo na frente de uma padaria, onde foi amparado e socorrido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas.

Conforme o site, a vítima foi submetida a um processo cirúrgico e seu quadro é considerado estável. Ainda não há informações sobre o suspeito ou motivação do crime e a Polícia Civil está investigando o caso.

