Jovem de 23 anos é morta a facadas por vizinha em Itabuna

Larissa Vitória Dias Paiva, de 23 anos, morreu no sábado, 15, após ser esfaqueada durante uma briga em Itabuna (a 426 km de Salvador), no sul do Bahia.

De acordo com o site Acorda Cidade, a vizinha da jovem, Valquíria Silva Conceição, 43, é a suspeita de cometer o crim. Ela foi presa em flagrante no bairro da Bananeira.

Valquíria confessou a autoria e seguiu para a Delegacia de Itabuna. O motivo da briga não foi informado. A Polícia Civil investiga o caso.

