Jovem de 22 anos morre em confronto com a polícia em Feira de Santana

Um jovem de 22 anos, identificado como Wilker Costa Caldas, morreu na tarde de terça-feira, 19, durante uma troca de tiros com policiais militares, no município de Feira de Santana (distante cerca de 100 km da capital baiana).

De acordo com o Acorda Cidade, o confronto ocorreu após a polícia receber uma denúncia de que haviam dois homens armados no bairro Feira V. Segundo a polícia, guarnições realizaram rondas pela região, encontrando dois suspeitos, que teriam fugido armados e efetuando disparos ao avistar as viaturas.

Wilker foi alvejado e socorrido para um hospital local, mas não resistiu. O outro suspeito conseguiu fugir. Na região, a polícia conseguiu apreender um revólver calibre 38, com duas munições deflagradas, duas picotas e duas intactas.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

