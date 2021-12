Jovem de 22 anos é encontrado morto em matagal de Feira de Santana

O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 8, em um matagal próximo ao condomínio Recanto das Flores, no bairro Nova Esperança, em Feira de Santana.

Lucas Gabriel Silva Barbosa estava desaparecido desde domingo, 7, e foi assassinado com tiros na cabeça, segundo informações do site Acorda Cidade. Lucas era morador da Expansão do Conjunto Feira IX.

Até o momento, a polícia não identificou os autores e a motivação do crime. Os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) efetuaram o levantamento cadavérico.

adblock ativo