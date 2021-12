Jovem de 22 anos é assassinado a tiros próximo à BR-324

Um jovem de 22 anos, identificado como Clebson Silva de Lima, foi morto a tiros na noite de quinta-feira, 10, próximo à BR-324 (distante a 227 km da capital baiana). De acordo com informações do site Calila Notícias, cerca de quatro homens armados teriam praticado o crime, a bordo de um veículo Gol prata.

A Polícia Militar esteve no local e preservou o local do crime. Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Política Técnica (DPT).

