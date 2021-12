Jovem de 22 anos é agredida durante festa em Feira

Uma jovem de 22 anos foi agredida e ficou com o rosto desfigurado durante uma festa no último sábado, 7, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Karoline Couto Aquino esbarrou em uma mulher e foi agredida por ela e pelo marido, durante um evento no bairro de Santo Antônio dos Prazeres, onde estava com a mãe e a irmã.

"Ela disse que eu esbarrei nela, mas pelo que eu lembro eu não tombei nela, só vi a hora do murro. Me disseram que o marido dela me segurou e ela montou em cima de mim e ficou me batendo. Tinha um bocado de homem com ela, uma tal de Joelma, conhecida por esse nome lá no bairro", disse ela ao site Acorda Cidade.

A vítima prestou depoimento à delegada Ludmila Vilas Boas e Santos nesta segunda-feira, 9. Ela apresentava cortes na cabeça e inchaço nos olhos.

Além de Karoline, a mãe e a irmã também sofreram escoriações ao tentarem separar a briga.

A polícia investiga o caso para localizar os autores do crime. A jovem vai passar por exames de corpo de delito.

