Jovem de 21 anos morre em acidente de trânsito em Feira de Santana

Um homem de 21 anos, morreu após uma grave colisão entre a moto que pilotava e um automóvel durante este domingo, 17, na Avenida Eduardo Fróes de Mota, em Feira de Santana.

Segundo o site Acorda Cidade, Diego Ramos Pires passava com uma CG de placa NCS-6677 em frente ao Senai da Avenida Contorno no momento do acidente. Diego não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

