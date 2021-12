Jovem de 20 anos é morto com tiros na cabeça em Feira

Um jovem de 20 anos foi assassinado na noite desta quinta-feira, 13, por volta de 21h30, no município de Feira de Santana, a 108 km de Salvador.

Wingrende Conceição Moreira estava no bairro Campo Limpo quando foi atingido por disparos de arma de fogo nas regiões do olho, orelha e outras partes da cabeça.

De acordo com informações da polícia, a vítima era usuária de drogas e já havia sido presa com 15 pedras de crack.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município. Ainda não há informações sobre o autor do crime. As informações são do site Acorda Cidade.

adblock ativo