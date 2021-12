Jovem de 20 anos é esfaqueada em Conceição do Coité

Um jovem, identificada como Sabrina Lima Ramos, 20 anos, foi morta a facadas na manhã deste domingo, 4, em Conceição do Coité (a 210 quilômetros de Salvador). De acordo com o site "Bahia no Ar", o principal suspeito do crime é o namorado da jovem, Douglas.

Ainda de acordo com a publicação, o Douglas e Sabrina teria discutido minutos antes do crime, por conta de ciúmes. Ele, que já tem passagem pela polícia, até o momento não foi localizado.

Conforme a Polícia Militar, a jovem morreu dentro de casa, localizada na rua Maria Andelina de Jesus, no bairro Sonho Meu. O corpo da vítima foi removido por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), por volta das 9h30.

