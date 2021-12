Jovem de 19 anos é preso com munições, drogas e veículo roubado

Um jovem de 19 anos, identificado como Túlio Santos Marques, foi preso na noite da quinta-feira, 7, com drogas, munições e veículo roubado no município de Eunápolis ( 653 km de distância de Salvador). Ele foi flagrado em um conjunto habitacional, no bairro Juca Rosa.

De acordo com o portalRadar 64, com o suspeito foram encontrados cerca de 600 gramas de maconha, 55 gramas de cocaína, munições de revólver calibre 38, uma balança de precisão, caderno de anotações e uma moto com restrição de roubo.

Túlio Santos foi autuado por tráfico de drogas e posse irregular de munição.

