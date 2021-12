Jovem de 19 anos é morto no interior da Bahia

Erick da Silva Carvalho, de 19 anos, foi baleado na noite da quinta-feira, 1º, na cidade do Ponto, distrito de Serra Preta, localizado a 169 km de Salvador.

Segundo informações do blog Central de Polícia, o jovem foi assassinado por volta das 20h30, na praça do Mercado, e morreu no local. Não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.

