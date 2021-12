Jovem de 19 anos é atingido por três tiros em Feira de Santana

Um jovem de 19 anos foi atingido por três tiros na manhã deste domingo, 12, no Parque Ipê, em Feira de Santana. A vítima, com prenome como Matheus, caminhava pela rua Bangú quando foi abordado por dois homens em uma moto que efetuaram quatro disparos em sua direção, sendo atingido pela maioria.

De acordo com o site local "Bom dia, Feira", ainda não se sabe a autoria e nem a motivação do crime. No entanto, a Polícia Militar (PM) e a Guarda Municipal estiveram no local para averiguar e fazer a ocorrência.

Matheus permaneceu acordado no local até a chegada do Serviço de Antendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

