Jovem de 19 anos é assassinado em Feira de Santana

Uma hora após Talma Bauer - chefe de gabinete do deputado federal Marco Feliciano, que preside a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara de Deputados - sair do gabinete de Ricardo Brito, coordenador da Polícia Civil em Feira de Santana, um jovem foi executado de forma bárbara no bairro das Baraúnas.

Identificado como João Paulo de Oliveira, 19 anos, a vítima foi assassinada com mais de 10 tiros. O crime ocorreu por volta das 20h desta segunda-feira, 21, na Rua Eduardo Espínola, no centro de Feira (a 109 quilômetros de Salvador).

Desesperada ao ver o corpo do filho, a mãe do jovem repetiu diversas vezes que João Paulo teria sido vítima de uma "guerra no bairro", sem especificar maiores detalhes. "Eu sabia que isso iria acontecer. Essa guerra no bairro só poderia acabar desse jeito". Logo após, ela precisou ser amparada por pessoas que estavam no local.

A declaração da mãe, segundo a polícia, pode ser uma das linhas de investigações para tentar verificar a causa e a autoria do crime. "Há diversas possibilidades, como esta que a mãe menciona. Já começamos a apurar", relatou a delegada plantonista da Delegacia de Homicídios, Dorean dos Reis Soares.

Ainda segundo ela, João Paulo já teve passagem na Delegacia para o Adolescente Infrator. Na época, ele foi acusado de cometer alguns homicídios na cidade. O número de mortes atribuídas ao jovem, no entanto, não foi especificado.

Peritos que estiveram no local do crime informaram que o jovem foi atingido com 11 tiros de pistola ponto 40 e 380 nas costas, no abdômen, na virilha e na perna esquerda. De acordo com os policiais militares, os tiros foram disparados por dois homens que chegaram em uma moto e que, após atirarem na vítima, fugiram no sentido do bairro da Queimadinha, bairro onde o jovem residia.

Com a morte de João Paulo, eleva-se para 19 o número de homicídios registrados em outubro, em Feira de Santana. Este ano, a polícia já registrou 259 homicídios e 10 latrocínios.

Talma Bauer em Feira

A CDHM da Câmara de Deputados vai acompanhar as investigações sobre a morte do presbítero Gilmário Sales Lima, mais conhecido como Mário Sales, de 24 anos, e o pregador Jeisivam Cristiano Dias Brito, 26, ocorridas na última quinta-feira, 17, em Feira de Santana.

