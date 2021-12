Jovem de 19 anos é assassinada em município no sul da Bahia

Uma jovem de apenas 19 anos foi assassinada a tiros na madrugada deste sábado, 25. O crime ocorreu em frente à casa dela, dentro de um campo de futebol, no distrito de Monte Azul, na cidade de Jucuruçu, extremo sul da Bahia (a 830 quilômetros de Salvador). De acordo com a polícia, o principal suspeito é o companheiro da vítima.

Segundo informações do 'Vitória da Conquista Notícias', os vizinhos viviam relatando sobre as brigas do casal. No momento do crime, por volta das 1h, a vítima identificada como Elen Laís Tavares estava encostada na porta de sua residência, quando seu ex-namorado, Morenilton Ferreira Costa, de 35 anos, teria efetuado os disparos.

A jovem de 19 anos morreu no local, e seu corpo foi direcionado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju.

No entanto, o ex-namorado ainda não foi localizado pelas guarnições da polícia e segue foragido. Morenilton já possui passagem pela delegacia pelo delito de violência doméstica, contra uma companheira anterior.

