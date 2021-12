Jovem de 18 anos morre após infartar em festa de rock em Itabuna

Um jovem morreu em uma festa de rock no Grapiúna Tênis Clube, na madrugada deste domingo, 11, em Itabuna (a 436 km de Salvador).

Tudo ocorreu quando Chafiq Silva Araujo Moreira, 18 anos, estava na piscina do clube, em companhia da namorada, quando passou mal e sofreu um infarto fulminante.

De acordo com o site Verdinho Itabuna, a Polícia Militar (PM) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local. O corpo do jovem foi encaminhado para perícia.

