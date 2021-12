Jovem de 18 anos é preso após atear fogo e matar ex-companheiro

Um jovem de 18 anos foi preso nesta quinta-feira, 2, após confessar ter ateado fogo e matado o funcionário público Antônio Rocha Pinto, 55 anos, na cidade de Piripá (a 652 quilômetros de Salvador). O corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro de um carro incendiado, na zona rural da cidade, segundo o site Blitz Conquista.

Em depoimento, Juarez Dias do Vale confessou que estava sendo "assediado" por Antônio, com quem teve um envolvimento amoroso, já que o ex-companheiro não aceitava o fim da relação e que ele estivesse "namorando uma garota". O suspeito também declarou que a vítima ficava ameaçando a namorada dele.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas relataram que dias antes do crime os dois tiveram uma discussão, após Antônio tomar a motocicleta que, supostamente, ele teria dado a Juarez.

Na delegacia, o jovem relatou que empurrou o professor, que bateu a cabeça no carro e ficou desacordado. Logo em seguida, ele pegou alguns gravetos e ateou fogo no tanque de combustível do automóvel. Há indícios que a vítima estava viva quando foi queimada, segundo a polícia

Juarez foi preso em flagrante por homicídio qualificado e será encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista. A reportagem do Portal A TARDE tentou falar com o delegado Tortorelli, responsável pela investigação, mas ele não foi localizado pelos telefones da delegacia.

Da Redação

