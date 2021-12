Jovem de 18 anos é morto por engano no local de trabalho em Itabuna

Um jovem de 18 anos foi assassinado com cinco tiros enquanto almoçava na distribuidora de bebidas onde trabalhava nesta quarta-feira, 18. O crime foi na rua Florestal, que fica no bairro São Caetano, em Itabuna (a 439 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do blog Verdinho Itabuna 2, Thiago Henrique Magalhães era evangélico e não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade. Ele foi surpreendido por dois suspeitos que chegaram em uma bicicleta. Um homem que estava na garupa desdeu e efetuou os disparos. Thiago morreu na hora.

Ainda de acordo com o blog, 16 suspeitos foram detidos no final da tarde desta quarta. Entre eles, um homem identificado como Alexandre dos Santos, 19 anos, conhecido como "Bebel do Morro dos Macacos". Ele teria confessado o crime e declarado ter assassinado a pessoa errada, porque a vítima estava de cabeça baixa.

Segundo a declaração do suspeito, o alvo seria um homem conhecido como "Trator". Elianderson Santos Bonfim, suspeito de ter participação no crime, informou à polícia que Alexandre o convidou para ir até a distribuidora verificar se Trator estava lá.

A arma do crime teria sido jogada em um canal. O caso ainda é investigado pela polícia.

