Jovem de 18 anos é morto a tiros em Feira de Santana

Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros enquanto dormia na madrugada desta sexta-feira, 1º, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O crime acotneceu por volta das 4h20, na rua Salmo 28, no Conjunto Fraternidade.

Jadson Nilton Santos de Santana foi atingido por quatro tiros, que atingiram a nuca, o ombro e as costas. Os disparos foram feitos por homens armados que invadiram a casa, segundo informações do site Acorda Cidade. No momento do crime, o avô de Jadson também estava na casa.

O delegado Fabrício Linard efetuou o levantamento cadavérico, juntamente com peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), para onde o corpo foi encaminhado.

