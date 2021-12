Jovem de 18 anos é flagrado com simulacro de fuzil em Feira

Cleidison Machado da Conceição, de 18 anos, conhecido como 'Pingo', foi detido na manhã desta sexta-feira, 5, após ser flagrado com um simulacro de fuzil no município de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com o blog Central de Polícia, moradores da região conhecida como Feira IX sofriam ameaças do jovem com o artefato e o denunciaram para a polícia. Ele também é suspeito de cometer assaltos.

Cleidison foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Feira de Santana, onde assumiu a posse do simulacro e encontra-se à disposição da Justiça.

