Jovem de 18 anos é encontrado morto em Case Salvador

Um jovem de 18 anos foi encontrado morto, na manhã desta segunda, 2, dentro do quarto que dividia com mais dois adolescentes na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case), localizada no bairro Tancredo Neves, em Salvador. Não foram encontrados sinais de violência na vitima.

De acordo com A Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) todas as pessoas que tiveram contato com o adolescente estarão disponíveis para prestar depoimento com o objetivo de contribuir com as autoridades policiais. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado pela direção da fundação e segue investigando o caso.

A Fundac atende adolescentes de 12 a 21 anos incompletos dos 417 municípios da Bahia, distribuídos em seis unidades socioeducativas de Internação, Semiliberdade e cautelar de Internação Provisória. Atualmente, 533 jovens e adolescentes estão nas unidades da Fundac, que não estão em situação de superlotação. Desde 2016, a Fundac não registra homicídios.

