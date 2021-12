Jovem de 16 anos é assassinado em Simões Filho

Um jovem de 16 anos foi assassinado próximo à residência onde morava, na noite desta terça-feira, 21, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o rapaz, identificado com as inicias R. A. Da C., foi atingido por tiros por volta de 19h30, na rua Direta de Palmares, no bairro de Palmares.

O adolescente chegou a ser socorrido pelo pai e levado para um hospital, mas já chegou ao local sem vida. Segundo a Stelecom, não se sabe ainda quem teria assassinado o jovem ou o que teria motivado o crime.

Ainda no município de Simões Filho, um homem foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Piatã, no bairro da Tijuca. O homicídio aconteceu por volta de 0h. A polícia não informou sobre a identidade da vítima ou idade, nem o que teria motivado o homicídio.

