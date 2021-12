Jovem de 16 anos é apreendido com droga dentro de táxi em Eunápolis

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde de sexta-feira, 18, ao ser flagrado transportando drogas dentro de um táxi, no município de Eunápolis (distante a 526 km de Salvador).

De acordo com informações do site Radar 64, policiais encontraram 190 gramas de maconha no veículo. O jovem assumiu ser o proprietário da droga. Ele afirmou que o taxista não tinha participação no crime.

A maconha já estava embalada, separada e pronta para venda. Segundo o adolescente, ele levava a droga para Guaratinga, onde é morador. Ele foi circunstanciado por tráfico de drogas.

