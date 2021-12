Jovem dá à luz na porta de maternidade em Santo Amaro

Uma jovem de 19 anos deu à luz na porta de uma maternidade do município de Santo Amaro, a 89 km de Salvador.

O fato aconteceu na quarta-feira, 16, e foi registrado por uma das pessoas que prestaram socorro a Deise Viana, que entrou em trabalho de parto mas não foi atendida pela unidade de saúde.

Com a demora no atendimento, a criança acabou nascendo na calçada da maternidade. A mãe teve ajuda de pessoas que passavam pelo local. Uma delas era profissional de saúde e ajudou na hora do parto.

A criança nasceu com 3,3kg e passa bem. Mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital Otávio Pedreira, onde permanecessem internadas. A gravidez era considerada de alto risco e, por isso, era necessário que o parto fosse feito por um obstetra. O bebê deve ser acompanhada por um pediatra.

Em nota, a prefeitura de Santo Amaro informou que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi encaminhada para o local, mas quando os profissionais chegaram a criança já havia nascido.

