Jovem dá à luz em casa e abandona bebê no guarda-roupa

Uma jovem de 22 anos abandonou a filha recém-nascida dentro do guarda-roupa após dar à luz sozinha em casa na segunda-feira, 6, em Vitória da Conquista (a 527 km de Salvador), no sudoeste baiano.

De acordo com do Blog do Anderson, a Polícia Militar (PM-BA) informou que a criança foi localizada pela bisavó da jovem no início da noite, horas depois do parto, que teria sido feito pela própria mulher.

A idosa ouviu o choro do recém-nascido abafado pelo guarda-roupa e acionou a polícia. Os policiais estiveram no imóvel junto com o Conselho Tutelar e uma ambulância do Serviço de Antedimento Móvel de Urgência (Samu).

O bebê foi levado para o Hospital Esaú Matos, enquanto a mãe foi localizada na casa de um vizinho. Conforme a PM, ela estava nervosa e, inicialmente, negou que o bebê fosse dela. Após ser levada à unidade, confirmou que é a mãe da menina. Ela teria abandonado porque queria um menino.

As duas seguem internadas com estado de saúde estável, e, de acordo com o hospital, a criança nasceu de forma prematura, com aproximadamente, 34 semanas. A jovem está sendo acompanhada pelo Serviço Social da unidade. Testemunhas, incluindo a bisavó e o pai da jovem, foram conduzidas para a delegacia, onde prestaram depoimento.

