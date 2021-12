Jovem cria perfil falso e consegue R$ 17 mil de namorado virtual

Uma mulher de 20 anos foi presa acusada de estelionato, em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia. De acordo com a polícia, Maely Lima Costa há mais de 11 meses vinha se passando por uma mulher de nome Fabielle, uma loira de corpo escultural e que vivia um relacionamento virtual com um conhecido da suspeita. Ela confessou ter aplicado um golpe no rapaz de cerca de R$ 17 mil.

O delegado Manoel Andretta, titular do município, com o apoio de agentes da 8ª Coorpin, prendeu Maely na Rua André Medeiros, no Bairro São Lourenço.

A polícia informou ainda que Maely era amiga da vítima e os dois se conheceram na igreja, e após alguns anos, ela voltou a se aproximar do jovem, que teria falado com a acusada sobre sua procura por uma mulher para manter um relacionamento sério. Então, a mesma usou uma foto de internet e disse à vítima que a pessoa que ali estava era sua amiga, e isso despertou no rapaz interesse pela falsa loira Fabielle.

Então, Maely começou a se passar por Fabielle e relatava que vivia dificuldades financeiras e precisava comprar remédios. A vítima passou a entregar valores para Maely, acreditando que o dinheiro era para Fabielle.

Segundo o delegado, com o dinheiro a suspeita comprou aparelho de TV, celular, fogão, cama box de casal, painel com suporte para TV, dois ventiladores, além de alongar os cabelos e pagar todas as suas contas.

O homem só desconfiou quando o patrão dele suspeitou de que se tratava de um golpe. Após os conselhos do patrão, o rapaz procurou a polícia e foi orientado a retornar quando a mulher solicitasse outra quantia em dinheiro.

No dia 16 de novembro a polícia armou um flagrante junto com a vítima e prendeu Maely. O delegado informou ainda que, em depoimento, ela confessou o crime. A polícia conseguiu recuperar alguns objetos comprados com o dinheiro do rapaz.

