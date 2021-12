Jovem confessa ter simulado sequestro

Uma jovem de 19 anos confessou à polícia do município de Tanhaçu (distante a 471 km de Salvador) que forjou o próprio sequestro. Aurenísia Chagas foi dada como desaparecida pela família desde a quinta-feira, 8, segundo a polícia. Ela voltou para casa no sábado, 10.

Ainda de acordo com a polícia, um agente recebeu uma ligação, por volta das às 23h30, dizendo que a jovem havia sido encontrada no posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Brumado.

Em depoimento, ela contou que foi induzida por um jovem, que não teve o nome divulgado, por meio de mensagens e ligações não identificadas. Durante contatos com Aurenísia, o jovem determinava que o irmão se separasse da atual namorada e voltasse com a ex.

Os policiais notaram falhas na história contada pela vítima em depoimento. Pressionada, segundo a polícia, ela afirmou ter simulado o sequestro. Aurenísia deve responder em liberdade por falsa comunicação de crime à polícia.

