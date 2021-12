Jovem confessa participação em morte de empresário em Feira

Daiane de Oliveira Dias, de 20 anos, é apontada pela Polícia Civil como mandante da morte do amante, o empresário Dorian da Silva Santos, 29, o Dorian da Telexfree, na última terça-feira, 19, em Feira de Santana.

Ela foi conduzida na tarde desta quinta, 21, à Delegacia de Homicídios, no bairro de Sobradinho, prestou esclarecimentos e foi liberada. "Foi uma condução coercitiva. Ela não foi presa em flagrante e não tinha mandado de prisão. Vai ser indiciada e, posteriormente, será solicitada a prisão preventiva dela", afirmou o delegado João Uzzum, coordenador da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) em Feira de Santana.

Conforme ele, Daiane confessou participação no crime, mas negou que tenha mandado matá-lo. "Ela disse que o objetivo era roubar a Hilux dele e que a decisão de matá-lo foi dos caras. Mas eles dizem que foi ela quem ordenou", contou Uzzum.

Ainda segundo o delegado, apesar da negativa, registros de ligações no celular de Dorian mostram que ele e Daiane se falaram horas antes do crime. "Além disso, testemunhas afirmaram terem visto os dois juntos no antigo posto da Polícia Rodoviária Federal de Feira de Santana", completou.

Na quarta, 20, PMs da 66ª CIPM (Feira de Santana) prenderam Davi Rios de Oliveira, 21, o Davi Gordo, e Joanderson Menezes Lima, 24, na Av. Eduardo Froez da Mota, no bairro 35º BI, quando praticavam roubos, com Fernando Brito Cândido. Conduzidos à delegacia, Davi Gordo, que é namorado de Daiane, e Joanderson, confessaram ter matado Dorian a mando dela.

Segundo a polícia, Fernando não participou da morte do empresário e foi autuado em flagrante apenas por roubo qualificado e tentativa de homicídio, pois trocou tiro com os policiais. O corpo de Dorian foi encontrado às margens da BR-101, no Povoado de Caetano, no distrito de Humildes, na noite de terça-feira, horas após ele se encontrar com Daiane.

