Jovem com transtornos mentais tenta invadir escola na Bahia

De acordo com informações do site Radar64, o jovem entrou à força na escola após sua mãe buscar por socorro no local. Ela teria sido agredida pelo filho. "Os dois estariam discutindo na rua e, depois que a mãe negou dar dinheiro a ele para comprar droga, o suspeito teria partido para agressão", afirmou o delegado Sinésio Vieira ao Radar64.

O porteiro se recusou a deixar o jovem entrar, então o suspeito teria dito que iria em casa buscar uma arma. Porém, segundo a polícia, a própria mãe informou que o filho estaria mentindo, pois não tinha arma.

Assustados com a situação, os funcionários da escola ligaram para os pais dos alunos, solicitando que eles fossem buscar as crianças, o que gerou muito tumulto na instituição.

Conforme o site, será lavrado um termo circunstanciado de ocorrência em desfavor do suspeito, que será liberado. A mãe do jovem não registrou a ocorrência.

