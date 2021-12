Jovem com obesidade mórbida será transferido nesta quinta

A transferência do jovem Francisco Araújo Silva, de 23 anos, que tem obesidade mórbida e pesa 280 quilos, do Hospital Regional de Serrinha, no município de Serrinha (a 170 km de Salvador), onde mora, para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), na capital baiana, que estava prevista para esta quarta-feira, 21, conforme havia informado a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), foi adiada para 9h desta quinta, 22, conforme informou a enfermeira da unidade hospitalar, Naiana de Almeida Rocha. O jovem está internado desde o último dia 18.

Araújo Silva será transladado para Salvador onde receberá tratamento adequado para o problema, que compromete a sua vida. Conforme a assessoria da Sesab, uma viatura especial da Salvar, com um efetivo de homens foi acionada para fazer a transferência.

O paciente deverá ficar em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A princípio, Araújo Silva será avaliado por uma equipe médica especializada em casos de obesidade, para, somente depois, ser submetido a uma cirurgia de redução de estômago. Em casos de obesidade como a do jovem, a operação não é realizada rapidamente, por conta da complexidade do caso.

Serrinha - Na cidade baiana, a mãe do jovem conseguiu ajuda de conhecidos para levá-lo ao hospital. Devido ao excesso de peso, o Araújo Silva não consegue tomar banho ou se levantar sozinho, e usa fraldas descartáveis. Na unidade médica de Serrinha, o paciente conta com a ajuda de aparelhos para conseguir respirar.

De acordo com relatos da mãe, Maria Aurizete de Araújo, ele já teve seis paradas cardíacas, seguidas de convulsões. Na terça, 20, Maria Aurizete pediu ajuda para conseguir um tratamento adequado ao seu problema na capital, já que a unidade de saúde do município não conta com equipamentos e tratamento para o problema do filho.

Francisco começou a engordar ainda na infância, quando tinha por volta dos 9 anos. Depois, aos 12 anos, de acordo com a mãe do rapaz, o jovem já sentia dificuldade para andar. Aos 15, já estava praticamente inválido, segundo relato da mãe.

