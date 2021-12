Jovem com deficiência mental é morto a tiros em Conquista

Um jovem de 19 anos com deficiência mental foi morto a tiros na noite de segunda-feira, 26, entre os conjuntos habitacionais Jacarandá e Flamboyant, no bairro Miro Cairo, em Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações do Blog do Leo Santos, Alex de Jesus estava acompanhado de um amigo, quando dois homens armados se aproximaram e efetuaram os disparos na direção da vítima, que morreu no local.

Ainda segundo o site, o jovem teria ido ao local para ver a namorada. A polícia suspeita que o homem tenha sido executado por uma facção criminosa, após ser confundido.

O corpo de Alex foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso.

A polícia isolou o local do crime a espera da Polícia Técnica

adblock ativo