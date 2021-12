Jovem baleado no pescoço morre em hospital em Feira

O jovem Lucas Majdalani de Melo, 22 anos, baleado no pescoço no último sábado, 3, na cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador) morreu na tarde desta segunda-feira, 5, no Hospital Emec. De acordo com a central de polícia local, ele foi atingido em um posto de lavagem de carros na rua Cristovão Barreto, no bairro Brasília.

Populares informaram a polícia que os disparos foram feitos por um homem, ainda não identificado. O jovem foi socorrido e levado ao hospital, onde chegou a se submeter a uma cirurgia, mas não resistiu. A motivação do crime está sendo investigada.

De acordo com a polícia, Lucas, que morava no bairro Muchilla II, já tinha passagens por roubo e porte de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade, onde será necropsiado.

